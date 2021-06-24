Гахе произошел взрыв в цехе по производству минеральной воды, погиб работник цеха.

Инцидент, по информации АПА, произошел сегодня днем в фирме» Qax Mineral Su – İlham» , расположенной на территории села Сускенд.

Взорвался баллон со сжатым кислородом . От силы удара скончался сотрудник фирмы, житель города Гах, 54-летний Айдын Ашраф оглу Шабанов.

Еще одна работница цеха, Ризугар Мехман гызы Вердиева( 1982 г.р.), находившаяся на месте происшествия, испытывала сильный стресс. Она доставлена в Центральную больницу Гахского района.

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