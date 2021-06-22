Задержаны изготовители поддельных спиртных напитков.

Как сообщили в пресс-службе МВД, жители Шамкирского района Вагиф Ахмедов и его сын Ниджат Ахмедов покупали у жителя Гянджи Орхана Гулиева спирт неизвестного происхождения и изготовляли поддельный алкоголь, который при посредничестве жителя Тертера Бахтияра Азимзаде поступал в центры оптовой продажи, маркеты, рестораны и другие объекты.

В ходе обыска в цехах в Гяндже и Шамкире были обнаружены тара, этикетки, некачественный, не пригодный для использования спирт.

Указанные лица задержаны, возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде ареста.

Minval.az