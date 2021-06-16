В Лачинском районе в результате несчастного случая погибли двое военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана, говорится в информации ведомства.

В зоне несения службы отдельного пограничного подразделения «Губадлы» Пограничных войск Госпогранслужбы в среду, 16 июня, около 16:40 произошло дорожно-транспортное происшествие.

По пути с пограничных пунктов пропуска в воинскую часть грузовик «МАЗ» из-за потери управления упал в придорожный овраг на территории близ села Чичимли Лачинского района республики.

В результате находившиеся в машине военнослужащие — старший лейтенант Насибов Эльмаддин Сулейман оглу и сержант Камалли Камал Вилаят оглы погибли.

Minval.az