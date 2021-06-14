В Баку арестован водитель автомобиля марки Range Rover, по вине которого погибли 4 человека.

Как сообщил АПА начальник пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов, расследованием установлено, что за рулем автомобиля марки Range Rover находился Эльшад Кяльбалиев. Также было установлено, что Э.Кяльбалиев управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По решению суда в отношении Э.Кяльбалиева избрана мера пресечения в виде ареста. Ему предъявлено обвинение по статье 263.3 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц) УК.

Сообщается, что Э.Кяльбалиев является зятем главы ООО «Qurtuluş-93» бизнесмена Магеррама Агаева.

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