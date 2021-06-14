На дороге Новханы-Сумгайыт Range Rover совершил ДТП, передает АПА.

Автомобиль марки Range Rover с государственным номерным знаком 10-CO-002, управляемый Кербалаевым Эльшадом Магеррам оглу, сбил насмерть пешехода перед отелем «Spring“. Водитель, пытавшийся скрыться на машине с места происшествия, врезался в транспортное средство марки Damas. В результате погибли 3 человека, находившиеся в Damas.

Водитель задержан сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции. Выяснилось, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Отметим, что E.Кербалаев является зятем Магеррама Агаева, руководителя ООО «Гуртулуш-93».

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