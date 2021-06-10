

В Губинском районе совершено убийство.

Инцидент произошел в селе Софикенд Рустовского сельского административно-территориального округа.

Житель села Раван Садыг оглу Рамазанов, 1996 года рождения, зарубил топором своего отца Садыга Рзагулу оглу Рамазанова, 1970 года рождения.

Сообщается, что инцидент произошел на почве семейного конфликта.

Как сообщили в прокуратуре Губинского района, по факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР, передает Репорт.

Раван Рамазанов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

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