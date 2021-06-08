В Джалилабадском районе 3 человека утонули в водохранилище.

Несчастный случай произошел в селе Гюльмамедли.

Жители двух сел — Хамза Ягубов 2015 года рождения и его отец Низами Ягубов, а также братья — Гасан Ризван оглу Ягубов 2004 года рождения и Гусейн Ризван оглу Ягубов 2005 года рождения упали в Инджачайское водохранилище. Удалось спасти лишь Низами Ягубова. Тела детей уже извлечены из воды, пишет АПА.

По предварительной информации, указанные лица упали в воду во время фотосъемки у водоема.

По факту проводится расследование.

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