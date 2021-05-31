«По указанию руководства Генеральной прокуратуры следственному управлению Генеральной прокуратуры поручено расследование уголовного дела, возбужденного в Сабунчинской районной прокуратуре по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса по факту совершенного 30 мая убийства жительницы столицы Ахмедовой Парваны Сулейман гызы».

Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Установлены обоснованные подозрения в том, что Ахмедов Фаган Ровшан оглу, открыв огонь из принадлежащего ему ружья, умышленно убил Парвану Ахмедову. Фаган Ахмедов привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

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В Баку совершено убийство. Инцидент произошел в Сабунчинском районе столицы, на территории Леиш баглары.

Житель Баку Фаган Ахмедов застрелил из огнестрельного оружия свою жену Парвану Ахмедову.

По факту в прокуратуре Сабунчинского района ведется расследование.

Отметим, совершивший убийство Фаган Ровшан оглу Ахмедов (1976 г.р.) с 2016 года работает судьей в Сабунчинском районном суде.

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