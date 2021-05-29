В Хатаинском районе Баку загорелся салон и багажный отсек автомобиля ГАЗ.

Об этом сообщает МЧС.

Сообщается, что остальная часть машины и близлежащие магазины были защищены от возгорания.

Пожар был потушен.

Minval.az