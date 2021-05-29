В Хатаинском районе Баку загорелся салон и багажный отсек автомобиля ГАЗ.
Об этом сообщает МЧС.
Сообщается, что остальная часть машины и близлежащие магазины были защищены от возгорания.
Пожар был потушен.
В Хатаинском районе Баку загорелся салон и багажный отсек автомобиля ГАЗ.
Об этом сообщает МЧС.
Сообщается, что остальная часть машины и близлежащие магазины были защищены от возгорания.
Пожар был потушен.
Дата: 2021/05/29 21:49
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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