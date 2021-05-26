В Бардинском районе на рынке «Тезе базар» начался пожар.
На место происшествия прибыли четыре пожарные машины МЧС, передает Репорт.
В данный момент ведется работа по тушению огня.
В Бардинском районе на рынке «Тезе базар» начался пожар.
На место происшествия прибыли четыре пожарные машины МЧС, передает Репорт.
В данный момент ведется работа по тушению огня.
Дата: 2021/05/26 7:53
Раздел: Происшествия
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