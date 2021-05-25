Изменено обвинение сыну бывшего представителя главы ИВ Хазарского района в поселке Туркан Рахиля Бабаева, обвиняемому в убийстве своей сестры.

Как сообщает АПА, обвинение в отношении Бабаева Мухаммедали Рахиль оглу было переквалифицировано со статьи 120 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса на статью 122 (Умышленное убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения) Уголовного кодекса. Уголовное дело направлено в Хазарский районный суд для рассмотрения.

Уголовное дело передано в производство судьи Гусейна Гусейнли. Подготовительное заседание суда состоится в ближайшие дни.

Как сообщили в ответ на запрос АПА в пресс-службе Генеральной прокуратуры, на основании заключения комплексной психолого-психофизиологической судебной экспертизы было установлено, что Бабаев Мухаммедали Рахил оглу находился в состоянии физиологического аффекта во время совершения преступления.

Отметим, убийство произошло утром 20 сентября прошлого года на территории поселка Туркан Хазарского района. В районную прокуратуру поступила информация о убийстве жительницы поселка Айдан Бабаевой (1996 г.р.) от полученных травм в результате стрельбы из огнестрельного оружия. Предварительным расследованием были установлены обоснованные подозрения, что житель поселка Туркан Хазарского района Мухаммедали Бабаев во время конфликта выстрелил из огнестрельного оружия в сестру Айдан Бабаеву. Девушка скончалась на месте происшествия.

М.Бабаев явился с повинной в полицию. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

Р.Бабаев был освобожден от занимаемой должности вскоре после происшествия. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье мошенничество и превышение должностных полномочий.

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