Как сообщили в станции скорой медицинской помощи, на место аварии на Мардакянской дороге были отправлены пять бригад скорой помощи. 3 человека (1 женщина и 2 мужчины) скончались на месте происшествия. 6 человек доставлены в Клинический медицинский центр № 3 с различными травмами.

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На дороге аэропорт-Бильгя произошло тяжелое ДТП.

В результате столкновения грузового автомобиля Shacman и микроавтобуса Mercedes Vito погибли 2 человека и тяжело пострадали 6 человек, находящиеся в микроавтобусе.

По информации Бакинского транспортного агентства, в настоящее время на дороге наблюдается пробка.

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