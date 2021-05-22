В Барде 7-летний ребенок подвергся насилию со стороны своей матери и мужчины, с которым она жила в неофициальном браке.

Как сообщает Qafqazinfo, житель Бардинского района О.Н. Он был доставлен в Бардинскую центральную районную больницу с ожогами. По словам несовершеннолетнего, его мать Гасанова Рая Ильхам гызы за кражу прижгла ему в руки раскаленной ложкой. Несовершеннолетний сообщил, что его мать вместе с человеком по имени Мехралиев Махмуд и раньше избивали его.

Тетя Гасановой Раи Фараджова Севиндж Фирудин гызы объяснила причину происшествия следующим образом:

«Моя племянница Рая избитала ребенка, когда пришла домой, за кражу сока из маркета. После этого она позвонила Махмуду, с которым живет неофициально, и рассказала ему о произошедшем. Махмуд сказал ей прижечь руки ребенку. Они прижгли ребенку руки и избили. Они избивали ребенка несколько раз, на его теле есть следы и старых побоев. Полиция тоже это видела».

По факту проводится расследование. Гасанова доставлена в отдел полиции.

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