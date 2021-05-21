Пресечена попытка контрабанды в страну наркотических средств.

Как сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС), сотрудники Государственной пограничной службы пресекли попытку контрабанды через государственную границу Азербайджанской Республики наркотических средств общим весом около 20 кг 454 гр.

Сообщается, что 20 мая на территории пограничной заставы пограничного отряда «Горадиз» близ села Амирзейитли Бейлаганского района пограничный наряд задержал трех человек.

При досмотре свертков, принадлежащих задержанным — жителям города Баку Мамедову Аслану Бахтияр оглу (1998 г.р.) и Мамедову Умиду Назим оглу (1997 г.р.), было обнаружено и изъято наркотическое вещество общим весом 8 кг 684 гр (7 кг 700 гр опия, 984 гр героина).

Третий задержанный — житель города Имишли Исмаилов Джошгун Шаиг оглу в показаниях признался, что приехал на территорию за наркотиками.

Minval.az