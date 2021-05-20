Обгоревшее тело ранее объявленного пропавшим без вести мужчины было найдено в Нефтчалинском районе.

17 мая 2021 года жительница Лерикского района Магеррамова Шахзада Назир гызы, 1960 года рождения, обратилась в сельскую исполнительную власть и сообщила об исчезновении с 11 мая жителя села Ашагы Сурра Нефтчалинского района — Аскерова Галиба Джабир оглу, 1956 года рождения, с которым состояла в неофициальном браке.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением полиции Нефтчалинского района и прокуратурой Нефтчалинского района, выяснилось, что пропавший без вести был убит своей женой.

Шахзада Магеррамова созналась в преступлении, и сообщила, что после убийства она сожгла тело Галиба Аскерова и закопала во дворе. В прокуратуре Нефтчалинского района возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Minval.az