В Геранбое произошло ДТП со смертельным исходом.

Инцидент произошел в деревне Гушчулар, передает АПА.

Автомобиль марки Mercedes сбил идущего по обочине Муталлима Салманова в возрасте 70-80 лет.

Пожилой мужчина погиб на месте. После ДТП сын М.Салманова на принадлежащем его знакомому автомобиле ВАЗ 2106 сбил водителя Mercedes Бахруза Нагиева и его отца – Нагиева Али Мамед оглу 1959 года рождения.

Сын же погибшего М.Салманова получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

В настоящее время на место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

По факту проводится расследование.

Minval.az