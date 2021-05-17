В Агстафе задержан мужчина, убивший 62-летнюю женщину.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность убийцы жительницы села Кочаскер Алекперовой Чичек Али гызы, 1959 года рождения. Им оказался Турал Мамедов, 1987 года рождения. Он был задержан, пишет АПА.

Сообщается, что задержанный признался в убийстве.

Напомним, тело Чичек Алекперовой было обнаружено соседями в ее собственном доме. Женщина жила в своем доме одна. Ч. Алекперова была задушена при неизвестных обстоятельствах. После расправы над женщиной из ее дома были похищены драгоценности.

Minval.az