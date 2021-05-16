Установлены личности, запечатленные на распространенных в социальных сетях кадрах физического насилия над женщиной.

Как сообщил начальник пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев, данный факт был зафиксирован 16 мая на улице Джавадхана в Насиминском районе.

Расследование показало, что водитель автомобиля Volkswagen поссорился в машине со своей 32-летней знакомой. Водитель вернул обратно женщину, которая пыталась выйти из машины, и продолжил спор. Оба человека были опознаны и приглашены в 19-е отделение Насиминского районного управления полиции.

Э.Гаджиев отметил, что в Насиминском районном управлении полиции ведется расследование. В зависимости от его результатов будет дана правовая оценка.

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