В ДТП в Агджабединском районе погибли 2, пострадали 3 человека.

Авария произошла на территории села Хусюлю. Автомобиль марки «ВАЗ 2106» потерял управление и врезался в бетонное ограждение на обочине дороги, отмечает АПА.

В результате аварии водитель и один из пассажиров автомобиля скончались на месте происшествия, а 3 других пассажира в тяжелом состоянии были госпитализированы в Агджабединскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование. Личности погибших и раненых уточняются.

Minval.az