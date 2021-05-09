Следовавший из Баку в Загаталы микроавтобус марки «Mersedes Bens VİTO» попал в аварию.

Авария произошла сегодня примерно в 16 часов на участке автомагистрали Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией, проходящем по территории Шекинского района.

Микроавтобус марки «Mersedes Bens VİTO» (99 SC 071), за рулем которого находился житель Загатальского района Алиханов Шахин Афлатун оглу, потерял управление и перевернулся. В момент аварии в автомобиле находились водитель и 5 пассажиров.

Пострадавшие обратились в Шекинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование

Minval.az