Стало известно, что 18-летняя девушка была убита в Гёйчае.

Жительницу села Быгыр Мамедову Фатиму Муртуз гызы (2003 г.р.) задушил ее дядя, житель села Быгыр Бадалов Вугар Магомед оглу (1989 г.р.), передает АПА.

Совершивший убийство В.Бадалов задержан, брат и другие члены семьи убитой девушки дают показания в отделе полиции. Сообщается, что при виде тела своей дочери ее мать Г.Мамедова впала в кому и поэтому была госпитализирована в отделение реанимации районной больницы.

После убийства дядя девушки В.Бадалов выдумал историю с отравлением угарным газом и преднамеренно предоставил ложную информацию вызванной в дом бригаде скорой помощи, сказав, что Г.Мамедова и ее дочь отравились угарным газом. В ходе судебно-медицинской экспертизы и расследования было установлено, что девушка была задушена.

Отметим, что В.Бадалов убил свою племянницу на почве чести. Сообщается, что поводом для убийства стало то, что Ф.Мамедова была обручена, но позднее уехала с другим парнем жить в Баку и снова вернулась домой.

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