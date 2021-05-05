В Габалинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Инцидент был зафиксирован на участке автомобильной дороге Агдаш-Зараган на территории села Савалан, отмечает «Репорт».

Сообщается, что автомобиль марки Mercedes, управляемый жителем села Бум Габалинского района Эюбовым Тарланом Тапдыг оглу, столкнулся с ВАЗ-2107, за рулем которого находился житель Гекчайского района Юсифов Насиб Шакир оглу.

В результате пассажир ВАЗ-2107 Вилаят Бахыш гызы Юсифова погибла на месте. Водитель автомобиля Н.Юсифов и еще один пассажир, Дениз Рамиль гызы Мамедова 2019 года рождения скончались по дороге в больницу. 24-летняя Хаяла Бекирова и 7-летний Исмаил Мамедов были госпитализированы с различными травмами.

Ведется расследование.

Minval.az