Сотрудники Физулинского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в изнасиловании 15-летней девочки, сообщили в пресс-службе МВД.

Решением районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в одном из сел Бейлаганского района была изнасилована 15-летняя девочка, в результате чего она забеременела. По утверждению ее матери, это сделал 38-летний сосед.

Проводится расследование.

Minval.az