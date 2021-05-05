Сильный ветер стал причиной аварии в Баку.
Инцидент произошел на Сальянском шоссе. Двигавшийся мотоцикл ударился об автомобиль из-за сильного ветра.
Мотоцикл перевернулся, его водитель получил травмы и был госпитализирован.
Сильный ветер стал причиной аварии в Баку.
Инцидент произошел на Сальянском шоссе. Двигавшийся мотоцикл ударился об автомобиль из-за сильного ветра.
Мотоцикл перевернулся, его водитель получил травмы и был госпитализирован.
Дата: 2021/05/05 14:30
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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