Сильный ветер стал причиной аварии в Баку.

Инцидент произошел на Сальянском шоссе. Двигавшийся мотоцикл ударился об автомобиль из-за сильного ветра.

Мотоцикл перевернулся, его водитель получил травмы и был госпитализирован.

Minval.az