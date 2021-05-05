Задержаны молодые люди, которые портили продукты питания в маркете и выкладывали видео о своих «проделках» в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе МВД установлены личности граждан, которые несколько дней назад намеренно портили продукты питания в магазине, снимая это на камеру мобильного телефона.

Было установлено, что ими являются жители Баку Рустам Оруджев и Хаяла Велиева. Они были доставлены в отдел полиции, с ними были проведены профилактические беседы, в том числе обеспечена выплата нанесенного магазину материального ущерба.

Р.Оруджев и Х.Велиева выразили сожаление о совершенном деянии.

Рустам Оруджев является сыном отставного генерала Новрузали Оруджева – бывшего замначальника Госслужбы по мобилизации и призыву, сообщают местные СМИ. Причем, ведет себя безобразно Оруджев-младший не впервые. В 2017 году он с друзьями избил водителя автобуса, который, по их мнению, не уступил им дорогу. Тогда решением суда он был арестован на 4 года 6 месяцев. После этого случая, генерал Новрузали Оруджев был снят с должности распоряжением президента Азербайджана.

Minval.az