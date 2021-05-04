В прокуратуре Тертерского района возбуждено уголовное дело по статье УК 315 (оказание сопротивления или применение силы по отношению к представителю власти).

Как сообщили в прокуратуре, 30 апреля примерно в 12 часов на территории села Гарадаглы была применена физическая сила против сотрудника районного отдела полиции.

В ходе расследования было установлено, что при попытке проехать через комендантский пост, находящийся в селе Гарадаглы, Мансим Асланов не подчинился законному требованию выполнявшего служебные обязанности на этом посту сотрудника полиции Шахрияра Исаева и наехал на него на своем автомобиле марки «Волга ГАЗ-31029», нанеся полицейскому телесные травмы.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье УК 315 (оказание сопротивления или применение силы по отношению к представителю власти).

Следствие по уголовному делу продолжается.

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