В Лянкяранском районе женщина скончалась при родах.

В родильном отделении Лянкяранской центральной больницы при родах скончалась Рагсана Самид кызы Хангялдиева, 2001 года рождения, сообщает «Репорт»

По факту ведется расследование.

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