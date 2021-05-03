В Лянкяранском районе женщина скончалась при родах.
В родильном отделении Лянкяранской центральной больницы при родах скончалась Рагсана Самид кызы Хангялдиева, 2001 года рождения, сообщает «Репорт»
По факту ведется расследование.
В Лянкяранском районе женщина скончалась при родах.
В родильном отделении Лянкяранской центральной больницы при родах скончалась Рагсана Самид кызы Хангялдиева, 2001 года рождения, сообщает «Репорт»
По факту ведется расследование.
Дата: 2021/05/03 23:06
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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