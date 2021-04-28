В Лерикском районе убита мать троих детей.

Инцидент произошел в селе Барзаву.

Закифа Фейруз гызы Гамбарова была обнаружена в своем доме с перерезанным горлом. Женщину обнаружил мертвой ее младший сын и сообщил родственникам. Муж убитой живет в России. Младший из детей остается с матерью, сообщает «Репорт».

Тело было передано для обследования в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

В Лянкяранской районной прокуратуре проводится расследование.

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