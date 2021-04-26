Жители Агджабединского района подорвались на мине, есть погибший и раненные.

Об этом говорится в совместной информации пресс-служб Генеральной прокуратуры и МВД.

Сообщается, что сегодня жители Агджабединского района Шахин Вердиев, его брат Айдын и Фирдовси Гулиев при попытке проникнуть на деоккупированные территории в обход постов подорвались на мине.

В результате взрыва Ш.Вердиев скончался на месте происшествия, двое других пострадавших с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Агджабединскую центральную районную больницу.

Minval.az