В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Бардинского районного отдела полиции (РОП), было установлено, что лица, занимающиеся незаконной ловлей рыбы на территории района, также совершали кражу.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками РОП на основании поступившей информации, были задержаны лица, которые на отрезке водоканала Карабах, пролегающего по территории села Гараагаджи, использовали электрический ток, что привело к массовой гибели рыб.

Расследование установило, что ими являются жители Агдамского района Садиг Сулейманов и ранее судимый Вюсал Мамедов. В ходе мероприятий, проведенных в отношении данных лиц, было установлено, что они также похитили крупный рогатый скот у жителя села Гараагаджи.

Расследование по факту проводится в Бардинском РОП.

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