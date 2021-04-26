В результате очередной успешной операции таможенников пресечена попытка контрабандного ввоза на территорию страны более 43 кг гашиша.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК), на таможенном посту Астаринского таможенного поста Южного территориального таможенного управления был задержан управляемый гражданином России грузовой автомобиль марки Renault Magnum с регистрационным знаком «P159TE05/ AK712905», перевозивший мебель из Исламской Республики Иран в Российскую Федерацию транзитом через территорию Азербайджана.

В ходе досмотра в оборудованных в подлокотниках диванов и кресел тайниках были обнаружены завернутые в фольгу 34 упаковки, в которых находились в общей сложности 72 целлофановых пакета с наркотическим веществом — гашишом. Общий вес обнаруженных наркотических веществ составил 43 кг 491 грамм.

Ведется расследование.

Minval.az