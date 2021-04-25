Житель Джалилабадского района, 24-летний Ниямеддин Гулиев погиб, упав с 14 этажа многоэтажного здания в Баку.

Н.Гулиев работал строителем в здании, отмечает «Репорт».

По факту ведется расследование.

Minval.az