Житель Джалилабадского района, 24-летний Ниямеддин Гулиев погиб, упав с 14 этажа многоэтажного здания в Баку.
Н.Гулиев работал строителем в здании, отмечает «Репорт».
По факту ведется расследование.
Житель Джалилабадского района, 24-летний Ниямеддин Гулиев погиб, упав с 14 этажа многоэтажного здания в Баку.
Н.Гулиев работал строителем в здании, отмечает «Репорт».
По факту ведется расследование.
Дата: 2021/04/25 16:54
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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По факту проводится расследование
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По факту ведется расследование