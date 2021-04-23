В Шамкире предотвращено проведение свадебной церемонии.

Как сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в Шамкирский РУП поступила информация о проведении свадебной церемонии в селе Тезекенд.

Прибывшие на место сотрудники полиции предотвратили проведение церемонии, в отношении нарушителей приняты соответствующие меры.

В отношении 6 человек составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) и наложен штраф в размере 200 манатов.

В отношении двух организаторов свадьбы составлены протоколы по статье 535 Кодекса об административных правонарушениях. Материалы в их отношении направлены на рассмотрение в суд.

Minval.az