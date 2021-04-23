В Наримановском районе Баку произошло тяжелое ДТП, погиб 1 человек, трое ранены.

Авария произошла на проспекте Зии Буньядова, передает АПА.

По сообщению, автомобиль марки Hyundai, управляемый Нурланом Гусейновым, сбил занимавшегося чисткой тоннеля сотрудника Госагентства Азербайджанские автомобильные дороги Низами Мамедова. Н.Мамедов от полученных травм скончался на месте.

Затем Hyundai врезался в грузовик марки Iveco, осуществлявший чистку тоннеля.

Водитель автомобиля Нурлан Гусейнов, пассажир по имени Эльчин, а также другой сотрудник Госагентства Эльнур Агаев госпитализированы с тяжелыми травмами.

По факту в Наримановском районном управлении полиции проводится расследование.

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