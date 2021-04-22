Стали известны подробности убийства пропавшего без вести несколько дней назад жителя Джалилабадского района Афлатуна Абдуллаева.

Убийство совершили представители сельской исполнительной власти Фейзулла Исмаилов и Фамиль Махмудов, отмечает «Репорт».

Чиновники задолжали Афлатуну Абдуллаеву, однако поняв, что не смогут выплатить долг, решились на убийство.

Должностные лица встретились с Абдуллаевым. Мужчины поспорили, позже спор перерос в драку. Ф.Исмаилов и Ф.Махмудов убили А.Абдуллаева, а его тело отвезли в Сабирабадский район и бросили в канал.

Оставив принадлежащий А.Абдуллаеву легковой автомобиль на территории Сальянского района, они скрылись.

Подозреваемые в совершении убийства Ф.Исмаилов и Ф.Махмудов задержаны. Расследование по факту продолжается.

Отметим, что убитый певец А.Абдуллаев занимался ростовщичеством.

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