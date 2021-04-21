Сотрудники органов внутренних дел 20 апреля задержали в общественных местах на территории республики 9 больных коронавирусом граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Сотрудники полиции провели с задержанными разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур. Полицейские проинформировали соответствующие органы здравоохранения о случившемся.

«Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом», — сообщили в пресс-службе МВД.

Minval.az