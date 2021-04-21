В Наримановском районе Баку автомобиль марки “ВАЗ 2106”, управляемый Гасановым Эльшадом Иршад оглу 1996 года рождения, врезался в автомобили марок “Hyundai” и “Toyota”, остановившиеся на красный свет светофора на проспекте Азадлыг, передает АПА.

После аварии автомобиль марки ВАЗ 2106 загорелся. Водитель Э.Гасанов был избит в ходе перепалки с другими участниками ДТП. Пострадавший госпитализирован. На место были привлечены сотрудники Наримановского районного отдела Государственной дорожной полиции, которым удалось потушить пожар в машине.

По данному факту Наримановским районным управлением полиции проводится расследование.

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