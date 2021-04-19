В Ясамальском районе столицы задержаны лица, совершившие кражу из дома 70 тыс. манатов и золотых украшений на 40 тысяч манатов.

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), в одном из домов на территории Ясамальского района столицы была совершена кража. Неизвестный взломал сейф в квартире и похитил 70 тысяч манатов, золотые украшения на 40 тыс. манатов, ноутбук и фотоаппарат.

В результате операции, проведенной сотрудниками Ясамальского районного управления полиции и 29-го отдела полиции, были задержаны подозреваемые в совершении данного преступления Тогрул Ахундзаде и Идрис Салахов. Т.Ахундзаде является близким родственником человека, чей дом был ограблен. Задержанные в своих показаниях признались в содеянном.

Часть похищенных денег и золотых украшений были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств.

В отношении задержанных в следственном отделе Ясамальского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 177.3.2 (Кража, с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса.

Следствие продолжается.



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