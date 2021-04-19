По данным Международного энергетического агентства, за время пандемии запасы нефти в хранилищах во всем мире почти иссякли, это может привести к росту стоимости нефти во втором полугодии 2021 года, пишет Bloomberg.

За полгода с июля 2020 года по февраль 2021 года избыточные запасы нефти в развитых экономиках мира сократились в пять раз — с 249 млн баррелей до 57 млн баррелей. С февраля запасы сократились еще сильнее на фоне увеличения спроса.

В настоящее время наибольшие запасы нефти сохраняются в Китае, в США запасы нефти практически вернулись на уровень, наблюдавшийся до пандемии, — 1,28 млрд баррелей. На минувшей неделе запасы нефти на восточном побережье США достигли 30-летнего минимума. Кроме того, на 27% за последние две недели сократились запасы нефти в танкерах — до 50,7 млн баррелей.

Minval.az