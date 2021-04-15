Сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана проведена операция по пресечению продажи некачественных шампуней и других косметических средств, представляющих серьезную опасность для здоровья человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Во время операции, проведенной на основании многочисленных жалоб от граждан, был задержан житель Баку Фуад Абдуллаев. При обыске в принадлежащем ему складе на территории Низаминского района столицы были обнаружены и изъяты кустарно расфасованные шампуни, другие косметические средства неизвестного происхождения, большая партия этикеток, голограмма, крышек и др.

Расследование установило, что Фуад Абдуллаев вошел в сговор с неизвестным следствию, ныне прячущимся за рубежом человеком и занимался реализацией поддельных товаров под видом оригинала под брендом Brasil Botox-Keratin.

Ф.Абдуллаев и его знакомый также занимались реализацией данной продукции посредством созданных в соцсетях страниц. Экспертиза на основании изъятых из данной продукции образцов выявила, что она является некачественной, непригодной для использования и может нанести вред здоровью.

В управлении следствия и дознания Главного управления по факту возбуждено уголовное дело по статье 200.1 (обман потребителей либо производство и сбыт некачественной продукции), ведется следствие.

Minval.az