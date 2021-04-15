В Прокуратуре Сабирабадского района возбуждено уголовное дело по факту смерти брата и сестры.

Согласно сообщению, 9 апреля жители района Марьям Гусейнли (2000 года рождения) и ее брат Гусейн Гусейнли (2016 года) рождения утонули в реке.

Тело Марьям было обнаружено 10 апреля, а тело Гусейна — 14 апреля.

Предварительное расследование показало, что сестра и брат случайно упали в реку и утонули.

Прокуратура района возбудила уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК. Ведется расследование.

Minval.az