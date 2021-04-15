14 апреля сотрудниками органов внутренних дел в общественных местах были задержаны 17 больных коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, с нарушителями была проведена разъяснительная беседа.

16 человек были возвращены домой для прохождения соответствующих медицинских процедур. Госпитализирован один человек с тяжелым течением болезни.

«Вновь призываем наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом», — сообщили в пресс-службе МВД.

Minval.az