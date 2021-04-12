В Лянкяране выявлены 3 объекта, в которых вопреки требованиям введенного в стране карантина проводились свадебные церемонии.

Как сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, соответствующими мероприятиями, проведенными сотрудниками Лянкяранского районного отдела полиции, было установлено, что в расположенных на территории района центрах отдыха «Riva Hill Resort», «Palıdlı Sahil», «Rahat Məkan» проводятся свадебные торжества с нарушением санитарно-гигиенического и карантинного режима.

Сотрудники полиции приняли соответствующие меры в соответствии с законодательством в отношении организаторов и участников церемоний, а также обслуживающего персонала.

В общей сложности в отношении 20 человек составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

Отметим, что ресторан «Palıdlı Sahil» известен как бизнес-объект, принадлежащий бывшему депутату Хады Раджабли.

Minval.az