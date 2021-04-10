Сотрудники Геранбойского районного отдела полиции предотвратили проведение свадебной церемонии.

Как сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, поступила информация о свадебной церемонии в поселке Гызылгаджилы.

При осмотре данного адреса, правоохранительными органами были выявлены нарушения санитарно-гигиенических и карантинных правил. Гражданам были разъяснены установленные правила карантина, в соответствии с требованием закона в отношении организаторов церемонии приняты соответствующие меры.

Minval.az