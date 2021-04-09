Сотрудники Главного управления таможни на воздушном транспорте пресекли попытку контрабандного ввоза в Азербайджан крупной партии бриллиантовых камней, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

«Гражданин Азербайджана, прибывший авиарейсом Стамбул-Баку, после прохождения его чемодана через рентгеновский аппарат, был приглашен на досмотр. В ходе проверки в чемодане внутри пакетов из-под печенья «Tiffany Glucose» были обнаружены бриллианты общим весом около 441 грамм в 10 целлофановых упаковках», — говорится в сообщении ГТК.

Предполагаемый общий вес обнаруженных бриллиантов составляет 2 171 карат, примерная стоимость – 224 тыс. манатов.

Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən külli miqdarda brilyant qaşların qaçaqmalçılıq yolu ilə… Опубликовано Dövlət Gömrük Komitəsi Пятница, 9 апреля 2021 г.

Minval.az