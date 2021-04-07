В Мингячевире найдено тело пропавшего несколько дней назад Аббасова Руслана Магеррам оглу.
Тело 16-летнего подростка было обнаружено в Куре.
В Мингячевире найдено тело пропавшего несколько дней назад Аббасова Руслана Магеррам оглу.
Тело 16-летнего подростка было обнаружено в Куре.
Дата: 2021/04/07 11:35
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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