В ходе рейдов, проведенных сотрудниками Гёйчайского районного отдела полиции, было установлено, что в одном из ресторанов, расположенных на территории города, в нарушение правил карантинного режима было организовано торжество по случаю помолвки.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники полиции немедленно прибыли на объект и обнаружили, что жительница района Кямаля Мамишова организовала помолвку своей дочери.

За нарушение правил особого карантинного режима в отношении К.Мамишовой, гостей и работников ресторана приняты меры в соответствии с законодательством.

Minval.az