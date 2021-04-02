В Низаминском районе города Баку был выявлен факт проведения свадьбы в одном из домов торжеств вопреки требованиям особого карантинного режима.

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, за нарушение санитарно-гигиенических требований во время мероприятия сотрудники приняли соответствующие меры в рамках законодательства в отношении владельца объекта, обслуживающего персонала, организаторов и участников мероприятия.

В отношении 85 человек составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных проступках (нарушение требований противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов). В отношении организаторов свадьбы и руководства дома торжеств проводится расследование в 25-м отделе Низаминского РУП. В зависимости от его результатов, собранные материалы будут направлены в Низаминский районный суд.

В ходе предварительного расследования было установлено, что певец, участвовавший в свадьбе — 39-летний Турал Мамедов – активный больной коронавирусом.

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