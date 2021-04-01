В Турции произошел вооруженный инцидент с участием азербайджанцев.

В ходе вооруженного столкновения между азербайджанцами и чеченцами три человека были убиты и один серьезно ранен. В результате один азербайджанец был убит, другой получил ранения.

Полиция уже начала расследование и задержала троих подозреваемых, пишет АПА.

Погибший азербайджанец — профессиональный спортсмен, известный в криминальном мире как «Баба Нахчыванский». Пострадавший — Фуад Гаджиев, известный как «Фуад Сумгайытский».

Оба, как утверждается, считались близкими соратниками покойного Ровшана Лянкяранского. Отмечается, что инцидент произошел в результате спора.

Minval.az