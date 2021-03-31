Полиция изъяла из оборота 23 кг наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе МВД, подозреваемый в торговле наркотиками Замин Алиев был задержан в Абшеронском районе. В ходе обыска у него было обнаружено и изъято 46 граммов героина и 27 граммов метамфетамина. В доме у задержанного было изъято 8 килограммов героина, 2 килограмма 440 граммов метамфетамина, 2 килограмма 200 граммов марихуаны, 2 килограмма 603 грамма опия и 2300 таблеток психотропного метадона. В своих показаниях Алиев сообщил, что приобрел наркотики у иностранного гражданина с целью продажи.

В ходе другой операции был задержан ранее судимый Орхан Мурсалов. В ходе обыска были обнаружены 10 граммов, 2 килограмма, 160 граммов героина, 215 граммов марихуаны, 61 грамм опия, 358 граммов метамфетамина, 120 таблеток «Метадона M40» и несколько электронных весов.

По обвинению в незаконном обороте наркотиков была задержана также Нурана Бабаева. Во время обыска при ней были обнаружены 5 граммов, а в ее доме — 3 килограмма 470 граммов героина, 500 таблеток метадона и электронные весы.

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